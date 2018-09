NASCE IL PRIMO SPORTELLO FARE IMPRESA: UN NUOVO SERVIZIO PER I GIOVANI

Come anticipato nei mesi scorsi dalla Presidente della Provincia di Fermo Moira Canigola, prenderà il via sabato 8 settembre l'attività del primo Sportello Fare Impresa inserito all'interno di Gener(Y)Action, il progetto destinato agli under 35 ideato dallo stesso ente provinciale nell’ambito di quello promosso dall’ANCI Nazionale, realizzato in collaborazione con gli Ambiti Sociali e rivolto a 17 Comuni fermani inseriti nell'area del cratere.

Sarà la città di Amandola, a partire dalle ore 10, ad inaugurare un servizio che affiancherà l'attività dello Sportello Informagiovani e che da lunedì 10 vedrà protagonista anche Montegiorgio, altro punto nodale nell'ambito di Gener(Y)Action insieme ai centri di aggregazione giovanile attivati di recente anche a Monte Rinaldo, Monteleone di Fermo, Monte Vidon Corrado e Montefortino.

“Lo Sportello Fare Impresa - spiega la Presidente Canigola - fornisce una consulenza di tipo commerciale e legale. È costituito da una serie di laboratori formativi e nasce per promuovere l’imprenditorialità giovanile, mettendo a disposizione le informazioni e gli strumenti più utili per sviluppare il progetto e per sostenere la nascita di nuove imprese”.

Nello specifico, l'iniziativa mira a:

segnalare le opportunità di finanziamento destinate alle imprese giovanili;

guidare sulle procedure amministrative necessarie per avviare un'impresa;

indicare le associazioni di categorie e le altre realtà presenti sul territorio che possono offrire ulteriore consulenza e assistenza tecnica;

assicurare strumenti di supporto e forme di accompagnamento alle imprese esistenti e alle startup;

organizzare eventi di matching, scambio di esperienze mirate alla condivisione di buone pratiche;

organizzare corsi di formazione e alfabetizzazione finanziaria;

fornire gratuitamente consulenza tecnica sulle diverse misure di agevolazione previste per le aziende, anche in riferimento a bandi europei e ad altri contributi.

Si tratta di un servizio progettato in forte connessione con lo Young Information Center - conclude la Presidente - e che prevederà anch'esso come canale di diffusione delle informazioni l'applicazione e una sezione della pagina web dedicata per lo Young Information Center. Il servizio dello Sportello inoltre risulta complementare con le politiche promosse a livello regionale in quanto promuove alcune delle misure del PSR e POR Marche facendo conoscere queste opportunità alle attività produttive locali in modo da creare un circolo virtuoso per lo sviluppo economico del territorio maggiormente colpito dal sisma”.

Moira Canigola

Presidente della Provincia di Fermo