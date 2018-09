GIOVANI PROTAGONISTI CON GLI SPORTELLI FARE IMPRESA DI MONTEGIORGIO ED AMANDOLA

Gli sportelli Fare Impresa, inseriti dalla Provincia di Fermo all'interno del progetto Gener(Y)Action rivolto a 17 Comuni del cratere, hanno subito attratto i giovani delle aree interne.

Dislocati tra Montegiorgio (il lunedì) ed Amandola (il sabato), gli sportelli, entrambi aperti con orario 10-13, sono nati per affiancare chi è intenzionato a sviluppare una propria idea imprenditoriale.

“Siamo felici che la nostra proposta abbia suscitato molto interesse – commenta la Presidente della Provincia Moira Canigola -. Abbiamo creduto immediatamente che una consulenza da parte di esperti su temi come i bandi europei, le normative vigenti e la creazione di un business plan, fosse oggi più che mai necessaria per indirizzare nel modo giusto le tante energie dei nostri borghi e delle nostre città, duramente colpite dalle scosse di terremoto che si sono accavallate tra il 2016 ed il 2017. L'improvvisazione, infatti, non solo non paga in termini di raggiungimento di risultati, ma soprattutto può limitare il potenziale di un'idea progettuale che invece, se gestita nel mondo giusto, può aprire opportunità lavorative importanti”.

Ai giovani dei Comuni interessati da Gener(Y)Action, quindi, non resta che contattare gli sportelli di Montegiorgio ed Amandola per accedere alle attività formative programmate dagli esperti coinvolti dalla Provincia e dagli Ambiti Sociali Territoriali.

Moira Canigola

Presidente della Provincia di Fermo