CON GENERYACTION… “O TI FORMI O TI FERMI” MONSAMPIETRO MORICO, 10 APRILE 2019 SALA POLIFUNZIONALE “IL TAMARINDO” 9-12

Fa tappa a Monsampietro Morico il viaggio di Gener(Y)Action, il progetto della Provincia di Fermo, realizzato insieme all’Anci, che parla agli Under 35 dei comuni inseriti nel cratere post sisma. “Obiettivo lavoro, noi vogliamo dare contenuti, risposte, stimoli a chi dei nostri paesi sarà il protagonista” sottolinea la presidente Moira Canigola.

L’incontro del 10 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nella sala polifunzionale “Il Tamarindo” di Monsampietro Morico si intitola ‘O ti formi o ti fermi’. Un gioco di parole che permetterà ai due relatori di far comprendere ai giovani delle scuole superiori ed anche agli studenti della facoltà di Ingegneria Gestionale dell’Università Politecnica delle Marche, le potenzialità delle life skills, della conoscenza, dell’impegno e delle idee.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno Abramo Levato, direttore generale di HP Composites, azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di componenti in materiale rinforzato in fibra di carbonio per automotive, motorsport, navale, aereonautico e Marcello Mancini, fondatore di Performance Strategies, azienda leader nel campo della formazione. “Due realtà con un’anima solidale. Basti dire che HP ha avviato un piano di assunzioni proprio tra i giovani del cratere e Mancini ha invece ideato, due anni fa, il progetto Dire Fare, portando i migliori relatori al mondo ad Ascoli per raccogliere fondi con cui ha donato la palestra al comune di Acquasanta Terme. Due figure quindi altamente specializzate e dal grande cuore” aggiunge la Presidente.

Due ore intense di messaggi quelli che riceveranno i partecipanti. L’incontro, come sempre, è aperto a tutti e gratuito.

Basta registrarsi inviando una email: gya@provincia.fm.it. “Noi vogliamo promuovere l’imprenditorialità locale e la cultura dell’innovazione attraverso un meccanismo incentivante teso a sostenere la nascita di nuove imprese nei territori colpiti dal terremoto e, allo stesso tempo, mettere in rete le Amministrazioni locali promuovendo l’ampia condivisione di servizi, spazi e beni” conclude la Presidente della Provincia di Fermo che ricorda di scaricare l’App di GeneYaction per essere sempre aggiornati sulle iniziative e soprattutto sulle offerte di lavoro e corsi che la provincia fermana produce.